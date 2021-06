Altena gaat voor behoud voorzieningen in kleine kernen

Heusden speurt met anonieme accounts internet af

20 juni VLIJMEN - Heusden maakt gebruik van anonieme accounts op social media, om online in de gaten te houden of er bijvoorbeeld ordeverstoringen dreigen of illegale activiteiten op stapel staan. Ook bij onderzoeken die te maken hebben met handhaving worden ze ingezet. Of Heusden die accounts blijft gebruiken, is nog maar de vraag.