‘Altena heeft dienstverlening niet op orde’. De politiek maakt zich zorgen

ALTENA - De gemeentelijke dienstverlening in Altena is nog niet op orde. En daar maakt de politiek zich al langer zorgen over. Tijdens de behandeling van de begroting voor komend jaar is daar deze week nog eens de vinger bij gelegd. ,,We moeten van een mager zesje naar een vette acht. Geen middelmaat maar top”, benadrukte Philip den Haan (AL).

Het is volgens Den Haan nog niet gelukt in de bijna drie jaar dat de gemeente bestaat, een flinke stap te maken richting de werkwijze die bij de nieuwe grote gemeente hoort. ,,Nog vaker dan voorheen worden we geconfronteerd met klachten over niet of te laat reageren; of met het aankondigen van nieuwe onderzoeken aan het einde van processen.”

Bedrijfsmatig

Wat zijn fractie betreft moet personeel aangetrokken worden met een iets mindere politieke antenne, maar met een bedrijfsmatige, commerciële en klantgerichte insteek. Er moet een cultuuromslag komen om tot die vette acht te komen. ,,Zorg ook voor een buffer om achterstanden weg te werken. Niet meer in minimale sterkte denken.” Anne-Wil Maris (PA) onderschreef zijn betoog. ,,Dat de basis op orde is klink goed, maar er is een cultuuromslag nodig.”

Voor wethouder Hans Tanis (SGP) kwam de roep om een betere dienstverlening niet onverwacht. Tijdens een recente bijeenkomst met bewoners in Almkerk was hij daar nog eens mee geconfronteerd. ,,De zorgen deelt het college volledig. Hij is het ermee eens dat, hoewel volgens hem ook veel goed gaat, nog stappen gezet moeten worden. ,,Een hoge werkdruk is voor ons geen reden niet te gaan werken aan een cultuuromslag. Daarin is de grootste winst te behalen. Dat we daarin een slag moeten maken is helder.”