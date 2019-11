Altena heeft nu écht een gemeentewapen

Groenafval ophalen blijft gratis in Altena

10:27 ALTENA - Het leegmaken van de groene containers blijft in Altena gratis. De vergoeding voor het ophalen van oud papier door vrijwilligers wordt niet teruggebracht naar 30 euro per ton. De raad was daar dinsdag haast eensgezind over, door een door het CDA ingediend wijzigingsvoorstel te ondersteunen. Alleen ChristenUnie tekende niet mee.