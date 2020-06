Altena: huisvest arbeidsmigranten op bedrijventerrein en rand van dorp

ALTENA - 'Een spannend traject', noemde wethouder Matthijs van Oosten (CDA) de weg naar een nieuw huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten in de gemeente Altena. Dat beleid is er nu.

Het plan is om tijdelijke werknemers ofwel op bedrijventerreinen, ofwel aan de rand van een dorp te laten wonen. Wonen in reguliere woningen is uit den boze en huisvesting op recreatieterreinen, zoals campings mag ook niet. Tijdens het aanlooptraject naar het beleid konden inwoners en bedrijven inspreken. Werkgevers uit de land- en tuinbouw, drie betrokken uitzendbureau's en arbeidsmigranten zelf hebben zich de afgelopen maanden als een gezamenlijke adviesgroep over het plan gebogen. Die adviesgroep heeft een unaniem advies uitgebracht dat door het college is overgenomen.

,,Ik was blij dat de groep tot een unaniem advies kon komen", aldus Van Oosten, die erkende arbeidsmigranten in de gemeente nodig te hebben. ,,Dat betekent dat je ze goed moet huisvesten." En daar was iedereen het mee eens. Het beleid kreeg deze week bijna unanieme steun van de gemeenteraad. De ChristenUnie kan zich nog niet voor 100 procent in het beleid vinden en stemde daarom tegen. Het nieuwe huisvestingsbeleid treedt binnenkort in werking.

Landbouwsector

Volgens Wijnand van der Hoeven (CU) is het beleidsstuk te veel gefocust op de landbouwsector. ,,Uit Bijbelse principes zijn we wel geroepen om ons sterk te maken voor de meest kwetsbaren in dit dossier." Hij hoopt op respect en een positieve houding ten opzichte van de arbeidsmigranten. ,,Ze worden teveel naar de rand van de samenleving gedrukt."

Zijn voorstel om vast te leggen dat het beleid uitsluitend betrekking heeft op migranten die minder dan een jaar hier komen werken, werd overgenomen.

Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe regels is dat huisvesting in reguliere woningen binnen de kernen niet toegestaan is. Hiervan kan afgeweken worden als sprake is van hergebruik van vastgoed en of bij nieuwbouw. Het moet dan wel een toegevoegde waarde voor de kern hebben. Christian Alderliesten (PA) vroeg zich wel of dit voldoende geborgd is. Huisvesting op erven van agrarische bedrijven is wel mogelijk. Dat hoeft niet beperkt te blijven tot werknemers van dat bedrijf. Maar er mogen geen migranten verblijven die in andere sectoren werken.