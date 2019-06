Altena Interventie Team moet ondermijning en drugscriminaliteit tegengaan

Mijn man was fietsen en even verderop lag een dode wielrenner op de weg

6:31 Het hadden er twee moeten zijn, die klote wielrenners ook altijd. Eigen schuld, dikke bult. Het was de strekking van een reactie bij een Facebookbericht over het dodelijk ongeluk, dinsdagavond in Heesbeen. Daar was een wielrenner geschept door een landbouwvoertuig.