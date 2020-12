Altena komt in actie tegen sluipers: van campagneborden tot controles

Illegale bewoning en onbekende vloeistof­fen ontdekt bij controles in buitenge­bied

14 december VLIJMEN - Bij controles in het buitengebied van de gemeente Heusden is een aantal zaken vastgesteld die niet in de haak waren. Zo bleken op één plaats chemicaliën niet veilig opgeslagen en werden regels rond brandveiligheid en milieuregels niet goed nageleefd. Ook was sprake van illegale bewoning.