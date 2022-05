Altena koopt flink stuk grond voor nieuwe woonwijk Woudrichem

Ook Heusdense horecaon­der­ne­mers sturen noodkreet naar kabinet: ‘verleng afbetaal­ter­mijn naar tien jaar’

WAALWIJK/HEUSDEN - Horecaondernemers in het hele land hebben een brandbrief geschreven aan het kabinet. Vanaf 1 oktober moeten ze starten met het terugbetalen van hun belastingschuld. In vijf jaar tijd moet die klus zijn geklaard en dat is ónmogelijk, vinden 58 voorzitters van lokale afdelingen van de koninklijke horecabond. Ook de afdeling Heusden ondertekende de brief.

11 mei