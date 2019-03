Altena krijgt al zilver binnen, maar niet iedereen is blij met de nieuwe ambtsketen

Drugsdea­ler uit Tilburg aangehou­den in Waalwijk, coke en heroïne op zak

10:56 TILBURG/WAALWIJK - Een 30-jarige drugsdealer uit Tilburg is woensdag aangehouden in Waalwijk. Hij werd op heterdaad betrapt in de Meester Luybenstraat in Waalwijk.