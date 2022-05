Altena krijgt tweede wethouder van buiten; partijen gaan komende vier jaar verder op ingeslagen weg

Dat hebben de vier coalitiepartijen, CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena dinsdagmiddag bekendgemaakt, bij de presentatie van hun bestuursakkoord ‘Samen leven, wonen en werken in een vitaal Altena’. Altena wil de komende vier jaar vooral investeren in de ambtelijke organisatie en de dienstverlening. Verder wordt zoveel mogelijk, met waar nodig een update, voortgeborduurd op het bestaande beleid.

‘Geen loze beloften doen’

De vier coalitiepartijen waren het na de verkiezingen in maart al snel met elkaar eens: ook de komende vier jaar wilden ze samen verder. Onder begeleiding van formateur Nico van Mourik is gewerkt aan een nieuw bestuursakkoord, met als vertrekpunt het vorige. Daarbij is goed gekeken of iedereen de eerdere ambities nog deelt en aan welke vastgehouden moet worden. ,,Want”, zo vertelde Van Mourik, ,,de partijen wilden geen loze beloften doen."

(lees onder de foto meer over de inhoud van het bestuursakkoord)

Volledig scherm De beoogde wethouders met de formateur. Vlnr: Wendy van Ooijen-van Breugel (CDA), Roland van Vugt (CDA), Nico van Mourik (formateur), Shah Sheikkariem (AltenaLokaal), Anneloes van Hunnik (Progressief Altena) en Hans Tanis (SGP). © Teus van Tilborg

Volgens Van Mourik is nadrukkelijk gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen.” Ook de niet-coalitiepartijen is naar hun wensen gevraagd, met onder meer als resultaat dat het beleid met betrekking tot de zondagsrust voortgezet wordt, de identiteitsgebonden zorg een plek in het akkoord heeft gekregen en dat gestreefd wordt naar minder regeldruk voor ondernemers. Het waren volgens de formateur niet altijd gemakkelijke opgaven, maar als pijnpunten heeft hij die niet ervaren. ,,Er is geen uitruil van wensen geweest. Er hoefde nooit gestemd te worden.”

‘Niet dichtgetimmerd’

,,We blijven ambitieus”, zei CDA-fractievoorzitter Arno Bouman, mede namens zijn collega’s in een toelichting. ,,Maar we komen niet met nieuwe ambities. We houden vast aan de piketpalen die de raad de afgelopen periode heeft geslagen.” Lang is volgens hem in de besprekingen stilgestaan bij het sociaal domein. ,,Daar willen we op een andere manier naar gaan kijken. Het wordt verdeeld onder drie wethouders.”

Ook Bouman onderstreepte dat het akkoord niet is ‘dichtgetimmerd’. ,,Er blijft ruimte om het bij te stellen. Halverwege de bestuursperiode gaan we evalueren.”

Twee wethouders ‘van buiten’

Met de komst van Anneloes van Hunnik als wethouder voor Progressief Altena krijgt het college, naast Hans Tanis, een tweede wethouder van buiten de gemeente. ,,Dat is geen enkele belemmering”, zei fractievoorzitter Christian Alderliesten. ,,Ze is een uitstekende kandidaat met ervaring.” De Zwijndrechtse is momenteel politiek actief als fractievoorzitter van Groen Links in Provinciale Staten van Zuid-Holland en is werkzaam in de jeugdhulp.

Wendy van Ooijen-van Breugel uit Woudrichem is als sinds 2010 voor het CDA raadslid in Woudrichem en Altena. Momenteel is ze directeur van twee basisscholen in Altena.

Volgend week dinsdag wordt het bestuursakkoord in de gemeenteraad besproken en worden de beoogde wethouders benoemd.