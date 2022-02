Altena maakt balans op: schade jaarwisseling 134.000 euro. En: Viering in Veen en Rijswijk trekt mensen van buiten aan’

Auto raakt van weg en belandt tegen boom in Wijk en Aalburg, automobi­list nergens te bekennen

WIJK EN AALBURG - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.15 uur van de weg geraakt aan de Groeneweg in Wijk en Aalburg. Hij reed daarna over een betonblok en door een heg in de berm. Uiteindelijk kwam hij tegen een boom tot stilstand. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar troffen alleen de auto aan. Van de bestuurder ontbreekt nog ieder spoor.

