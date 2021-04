Altena nog niet gerust over gebruik thermisch gereinigde grond in de Noordwaard

Nog een week of acht, dan hangt Herpt aan de glasvezel

17 april HERPT - Nog heel even geduld, maar over een week of acht à negen zit Herpt aan de glasvezel. De animo om mee te doen was al voldoende, nu zetten Midden-BabantGlas en de gemeente Heusden ook een handtekening onder een overeenkomst. Daarbij komt Heusden de coöperatie financieel tegemoet.