Altena opent deuren tijdens Open Monumentendag: ‘Het is echt een parel’

ALTENA - In de buurt van Altena was er tijdens de Open Monumentendag van afgelopen zaterdag veel te bezoeken. Niet alleen de watertoren van Uppel was open, ook andere trekpleisters in de buurt konden op veel belangstelling rekenen. ,,Het verrast me, dat er zo vroeg al veel bezoek is.”

De watertoren in Uppel: een landmark in het landschap. Een baken voor mening inwoner van Altena. Bezoeker Chris van Hagen is het daar helemaal mee eens. ,,Het is een echt herkenningspunt, zichtbaar vanuit de gehele omgeving.” De Sleeuwijker is een van de bezoekers die zaterdag de Open Monumentendag aangrijpt de toren ook eens van binnen te bekijken.

Landschap

Van Hagen komt daar niet alleen voor. ,,Ik kom ook voor het landschap.” En dat is goed te zien als je eenmaal een paar verdiepingen hoger bent. Het waterlinielandschap met zijn inundatievelden, molens en forten is duidelijk zichtbaar. Wat opvalt, is ook de ruimte in de toren. ,,Ja, dat hoor ik vaak”, zegt Job Beijer, bewoner en eigenaar van de 43 meter hoge toren, die tot 2008 in gebruik was voor de drinkwatervoorziening. ,,Ik vind het leuk om mensen binnen te laten kijken.” En aan belangstelling ontbreekt het niet. ,,Het verrast me, dat zo vroeg, er al veel bezoek is.” Verrast reageren ook de bezoekers. Sommigen beperken zich niet tot de verdieping met het mooie uitzicht, maar gaan hoger naar het grote waterreservoir. ,,Het is toch uniek dat dit behouden is”, zegt Mary van Zanten uit Nieuwendijk.

De watertoren is een van de vele objecten die, mede op initiatief van Erfgoed Altena, te bezoeken zijn. Zoals de forten Steurgat en Giessen en de Clootwijckhoeve in Giessen. Zo ook het kasteel in Dussen. Voor de stichting Vrienden van het Kasteel een mooie gelegenheid om een nieuw ANWB monumentenbord met QR-code te onthullen. Cultuurwethouder Paula Jorritsma deed dit met Hans Duijvestein van de stichting en twee kinderen die in het filmpje een rol hebben. ,,Met de code kunnen mensen ook met het kasteel en zijn geschiedenis kennismaken als het gesloten is.”

Parel

Ondertussen volgen bezoekers de uitgezette looproute door het kasteel. Enthousiast wordt gereageerd bij het zien van de fraaie bruidssuite. Menig bruidspaar heeft er al gebruik van gemaakt. ,,Het is een sfeervol kasteel”, reageert Frank van der Leur uit Drunen als hij op het punt staat te vertrekken. ,,Interessant om te zien en ook om de geschiedenis ervan te lezen. Het is echt een parel.”

In Woudrichem stond vooral de Martinuskerk in de belangstelling. 400 jaar geleden kwam de herbouw gereed. Met veel activiteiten werd daar aandacht aan besteed. Met muziek en lezingen. Zo onthulde Johanna van Roode waar de bijnaam de Mosterdpot voor de toren vandaan komt. Het heeft niets van doen met een mosterdzaadje, zoals wel wordt gedacht. Maar met de naam van de spaarpot die de gemeente na de verwoesting van de kerk in 1573 in het leven riep om de kerk te herbouwen. ,,Voor het eerst dat ik dit hoor”, was een veel gehoorde reactie.