Altena: Pakket maatregelen om bedrijven en verenigingen financieel te helpen

Het is stil, heel stil bij de pomp: ‘Deze crisis is anders, er is angst voor een onbekende vijand’

9:11 SPRANG-CAPELLE - We laten massaal de auto staan, nu het coronavirus ons aan huis kluistert. En dus is het rustig, heel rustig bij de pomp. Bij het ruim zestig jaar oude familiebedrijf Braat Auto’s in Sprang-Capelle hebben ze al heel wat meegemaakt. Maar dit is anders. ,,Er is angst voor een onbekende vijand.”