Altena pakt uit met vol programma tijdens Dutch Food Week

In de Dutch Food Week presenteren bedrijven en organisaties uit de ‘foodsector’ zich aan het publiek. Op diverse dagen kun je bedrijven bezoeken en een kijkje nemen bij producenten en toeleveranciers van de voedselsector. Het complete aanbod aan evenementen is te vinden op de website van de gemeente.

Fietsen voor je eten

Zo is het mogelijk in te schrijven voor ‘Fietsen voor m’n eten’ een rondrit langs diverse ondernemers in Altena waarbij je fietsmand gevuld wordt met lekkere lokale producten. Fietsen voor m’n eten is een consumentenplatform en een informatiebron om je dagelijkse eten bij elkaar te sprokkelen op de fiets. In Altena is Jacoline Peek sinds 2021 de kopvrouw van dit platform, waar tientallen kraampjes en boerderijwinkels aan mee doen.

Bij de Buffelgaard in Wijk en Aalburg kun je de bijna 200 waterbuffels van de familie Verschure van dichtbij bekijken op zaterdag 9 en 16 oktober. Oogst Seizoen heeft voor de DFWA een maaltijdbox samengesteld.

Boerderij Kolff in Almkerk laat je op beide zaterdagen kennismaken met de Blonde d’Áquitaine-runderen, een vleesvee-ras. Op de Campus in Almkerk kunnen bezoekers ervaren wat pixelfarming is, waarbij robots een groot deel van het werk doen.

Imkerij The HoneyBin in Wijk en Aalburg is open voor publiek op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober. Gerard en Suus Hardeman openen hun Korenmolen de Twee Gebroeders in Wijk en Aalburg op vrijdagavond 15 oktober om een kijkje te nemen terwijl ze aan het werk zijn.

Een ijsje van geiten- en ijsboerderij Lekker Gemekker in Andel kan de afsluiting van de week vormen.