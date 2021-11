Altena plant bomen ter nagedachtenis aan coronaslachtoffers: hier komen ze te staan

In vijf dorpen in Altena wordt dinsdag 30 november een boom geplant ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de coronapandemie. De Bomen van Hoop zijn een initiatief van de gemeenteraad.

Zo wordt aan de Notenlaan in Sleeuwijk een boom geplaatst. Op het Parelplein in Giessen/Rijswijk wordt er ook een geplaatst. Verder komen er bomen in Eethen (bij de dorpspomp) en Andel (bij de kiosk). De vier wethouders planten de boom tegelijkertijd om half twee ’s middags.

Wethouder Roland van Vugt: ,,Corona heeft grote impact, ook in Altena. Er is verlies en we voelen verdriet en onmacht. Als bomen in de herfst hun blad verliezen, weten we ook dat er weer een voorjaar komt waarin bomen bloeien. Dat is hoop. Die hoop wens ik iedereen toe, zeker in deze periode naar Kerstmis. Het planten van een boom is een hoopvolle daad.’’

Ontmoetingsplek in alle 21 kernen

Het gaat om koningslinden (Tilia europaea). Bij elke boom komt een plaquette. Daarop staat: ‘Zoals deze boom wortelt in de aarde en houvast vindt, zijn de herinneringen aan onze dierbaren geworteld in ons geheugen en houden wij hen vast, in gedachten.’

Progressief Altena en het CDA pleitten er eerder dit jaar voor om in alle 21 kernen een herinnerings- en ontmoetingsplek in te richten, waar inwoners die getroffen zijn door corona, even kunnen stilstaan.