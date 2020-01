Altena praat over atletiekaccommodatie en verplaatsing paardensportvereniging

SLEEUWIJK - Het plan om achter het Altena College de al zo veel jaren gewenste atletiekaccommodatie voor Altena Road Runners te realiseren in samenhang met de verplaatsing van de paardensportvereniging De Nieuwe Roef naar de locatie Roef 5 in Sleeuwijk kan, naar het er nu naar uitziet, rekenen op steun van de politiek. Die had overigens nog wel wat vragen waarop ze een antwoord wil hebben voordat binnenkort een definitief besluit genomen wordt.

Het omvangrijke plan werd dinsdagavond in een Altenatafel besproken vooral met de bedoeling om voldoende geïnformeerd te zijn voor de besluitvorming. Vertegenwoordigers van beide verenigingen grepen de kans aan om nog eens een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Beide verenigingen gaven aan voor honderd procent achter het nu voorliggend plan te staan. Een plan, in feite zijn het drie plannen, wat uiteindelijk duurder uitvalt dan eerder gedacht. Vandaar dat van de raad gevraagd wordt hiervoor 958.000 euro extra uit te trekken.

100.000 euro

In de financiële opzet van het plan wordt ervan uitgegaan dat de paardensportvereniging 100.000 euro zelf moet bijdragen in de vorm van bijvoorbeeld zelfwerkzaamheid. En daar hadden sommigen raadsleden toch wel bedenkingen bij of dit zal lukken, temeer daar het als een harde eis in de financiële onderbouwing van het project staat.

Aaf Bos van de paardensportvereniging reageerde dat dit voor de vereniging best gevoelig ligt, maar zag het niet als een probleem: ,,We kunnen heel veel zelf doen.” Peter Noordergraaf (SGP) vroeg zich af waarom de gemeente het al beschikbare bedrag van 625.000 euro niet aan de vereniging geeft met de mededeling het daarvoor te moeten doen. ,,En wat gebeurt er als het werk al volop aan de gang is en niet aan de verplichtingen kan worden voldaan?”, voegde hij er nog aan toe.

‘Een lastige’

Wethouder Peter van der Ven (AL) gaf toe dat dit een lastige is. ,,Ik verwacht niet dat dit gebeurt.” Hij gaf ook aan dat de paardensportvereniging, voordat de raad een besluit neemt, zwart op wit moet aangeven hoe ze aan die eigen bijdrage uitvoering gaat geven. Ook Altena Runners moet een deel in zelfwerkzaamheid doen en dat is volgens de wethouder geen probleem. Het paviljoen wordt in eigen beheer gebouwd.

Jan Kolff (VVD) had nogal wat kritische vragen bij de nieuwe accommodatie voor de paardensportvereniging. Vragen die erop neer kwamen of het wel realistisch is. Hij vroeg zich af onderzocht is of samengewerkt kan worden met een manege in de Biesbosch die nog ruimte over heeft.