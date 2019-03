‘Altena reageert niet op telefoon of mail’

,,Burgers die een melding doen krijgen geen terugkoppeling, op e-mails wordt niet gereageerd of burgers worden niet teruggebeld’’, sommen Pim Bouman, Robert van Dijk en Jan Kolff op namens de fractie in de gemeenteraad. Ze stellen schriftelijke vragen aan het college.

Dierenambulance

Zo willen ze weten of het gemeentebestuur inzicht heeft in het aantal inwoners dat de afgelopen tijd vergeefs geprobeerd heeft contact met de gemeente te leggen. Ook willen ze weten of ambtenaren is verteld dat ze inwoners bij vragen of meldingen een terugkoppeling moeten geven. ,,Een burger heeft altijd recht op een reactie op zijn melding of vraag binnen een redelijke tijd. De gemeente moet er voor haar burger zijn en niet andersom.’’