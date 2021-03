Altena Road Runners stelt ledenstop in voor de jeugd

De jeugd van Altena Road Runners traint momenteel enkele keren per week op het veld bij korfbalvereniging ACKC in Almkerk. Er is daar ruimte voor zestig kinderen. Maar er is nu al een wachtlijst, waardoor de vereniging met pijn in het hart tot een ledenstop heeft besloten. Pas wanneer er meer ruimte is kan de jeugdafdeling verder door groeien.