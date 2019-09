Altena roept bevolking op mee te helpen in strijd tegen onkruid: gratis werktuig

De roep om een handje hulp, als het gaat om de aanpak van woekerend onkruid op de openbare weg, is niet nieuw. Meerdere gemeenten in de regio vroegen inwoners al eens om een stukje openbare stoep mee te pakken, als ze toch bezig waren in de tuin.

In sommige dorpen in de gemeente Altena nemen inwoners die oproep ter harte. Om dat nog verder te stimuleren, overweegt het gemeentebestuur om volgend jaar gratis gereedschap beschikbaar te stellen. Als aanvulling op de al bestaande 'klusaanhangwagen' waar inwoners een beroep op kunnen doen.

Verboden

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de CDA-fractie over onkruid. Chemisch bestrijden is sinds 2016 verboden, daarom hebben gemeenten hun handen vol aan het verwijderen van begroeiing met borstels, vuur of heet water. Volgens het CDA zijn er veel klachten over tierig welend groen. Het vele onkruid was de partij zelf ook een doorn in het oog. Veel bestrating zou overwoekerd zijn door groen, ook op beeldbepalende plaatsen.

Alle kernen van Altena worden deze weken aangepakt, belooft het college ook. Tot het einde van het jaar wordt er geveegd en geborsteld, daarna begint de ronde opnieuw. 'Een heel dorp vegen duurt tussen de een en vier weken', illustreert de gemeente.

Borstelen

In Dussen zijn zelfs meerdere rondes nodig. 'De dorpskern is bij de eerste ronde van dit jaar als eerste geborsteld. Vooruitlopend op de tweede ronde hebben wij gemeend om in Dussen de ergste plaatsen met onkruid te borstelen', schrijft het college.

Die extra ronde kostte zo'n 10.000 euro, bovenop de jaarlijkse 300.000 euro die het verwijderen van onkruid ongeveer kost. Daar komen nog de kosten bij voor het vegen (rondes waarin niet geborsteld, maar geveegd wordt).