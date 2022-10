Altena StreekFestival voortaan wel een beoordeling, maar geen winnaars

Cindy Loch (VVD) uit raad Heusden, Carola Couwenberg keert terug

VLIJMEN - Cindy Loch (VVD) stopt als raadslid in de gemeente Heusden. De Vlijmense wordt per 1 november opgevolgd door Carola Couwenberg uit Vlijmen, die eerder raadslid was en inmiddels negentien jaar ervaring heeft in de Heusdense politiek.

7 oktober