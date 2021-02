Altena trekt zich terug uit milieustation Hank, woord is aan inwoners

Initiatieven inwoners ondersteunen

Het nu genomen besluit is het gevolg van een door de coalitiepartijen en de ChristenUnie ingediend voorstel, dat alleen door de VVD en PvdT niet werd gesteund. Het college van B en W kreeg de opdracht zich in te spannen om burgerinitiatieven voor het inzamelen van tuinafval en eventueel andere gratis afvalstromen in Hank actief te ondersteunen.

Inwoners willen wel

Wethouder Roland van Vugt (CDA) had geen moeite met het wijzigingsvoorstel. Uit gesprekken die hij al heeft gevoerd, heeft hij geproefd dat de bewoners ervoor willen gaan. Hij heeft zelfs al een plan van aanpak ontvangen. Christian Alderliesten (PA) herkende de ‘enorme betrokkenheid’ in Hank.

Volgens VVD-woordvoerder Pim Bouman is sluiting nogal drastisch en onnodig. In zijn visie is de oplossing simpel. ,,Laat het open en laat geen restafval meer aanbieden. Het probleem met het station zat erin dat niet voldaan wordt aan de wettelijke regels. We moeten de mensen wat gunnen. En het wijzigingsvoorstel is stiekem ook een sluiting.”