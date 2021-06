Altena voelt wel voor een kinderburgemeester, de ‘echte’ twijfelt nog wat

ALTENA - Een sympathiek idee. Daar zijn alle fracties in de raad van Altena het wel over eens. Maar of de gemeente echt een kinderburgemeester krijgt, wordt later deze maand pas duidelijk.

Het was Tineke Zaal-van der Steen (CDA) die tijdens de opiniërende bespreking van de Kadernota 2022 met dit voorstel kwam. Een kinderburgemeester kan volgens haar meedenken over belangrijke onderwerpen, zoals voedselverspilling en andere zaken die kinderen aangaan.

En hij of zij kan de burgemeester assisteren tijdens officiële gelegenheden, zoals op Koningsdag en op 4 mei. ,,Kinderburgemeester staat voor kinderparticipatie”, aldus Zaal-van der Steen, die bijval kreeg voor haar initiatief van collega-raadsleden.

Terughoudend

Maar vragen waren er ook. Over de precieze invulling van de functie bijvoorbeeld. ,,Het moet wel duidelijk zijn wat van hem of haar wordt verwacht. De functie moet inhoud, iets te betekenen hebben”, reageerde Marjan van der Meij-Schouten (CU).

En wat vindt de ‘echte’ burgemeester Egbert Lichtenberg van het initiatief? Die is nog wat terughoudend. ,,Ik kan nog niet beoordelen wat die kan betekenen.” Hij wees op de al bestaande jongerenraad. ,,En, gaf hij de raadsleden mee, ,,we hebben nog veel te doen in Altena en het ontbreekt aan de ambtelijke capaciteit.”

Insteekhaven Werkendam

De kinderburgemeester is een van de velen voorstellen en vragen die aan de orde kwamen bij de bespreking van de kadernota 2022 en de jaarrekening 2020. Zorgen werden uitgesproken over de voortgang van grote projecten, zoals de realisering van de insteekhaven in Werkendam bijvoorbeeld. ,,Hoe lang modderen we nog door in dit dossier?”, vroeg de SGP zich af. ,,Direct inzetten op de derde haven. Ons niet laten gijzelen door enkele bedrijven”, voegde het CDA eraan toe.

Wethouder Hans Tanis (SGP) begrijpt de zorgen, maar vertelde er wel bij dat hard aan de zaak wordt gewerkt. ,,We schaken op twee borden.” Zorgen ook over het gebrek aan capaciteit voor bedrijven. Een uitbreiding van de Rietdijk in Giessen komt volgens Tanis concreet in beeld.

d’Alburcht

Het CDA wees op de huidige situatie van d’ Alburcht in Wijk en Aalburg. Arno Bouman herinnerde aan een raadsbesluit uit 2018 waarbij de raad instemde met de realisering van een gezondheidscentrum, wat ten koste ging van de ruimte van het multifunctioneel centrum.

Ook werd besloten het centrum duurzaam te vernieuwen en er een turnhal te realiseren. Tot op heden is er volgens Bouman niet veel gebeurd, het gebouw verpaupert. Alle fracties deelden zijn zorgen. Wethouder Shah Sheikkariem (AL) was duidelijk in zijn antwoord. ,,De reden is gebrek aan ambtelijke capaciteit. Ik heb budget nodig voor een extra projectleider.” Op 13 juli zal duidelijk worden of de raad dat er voor over heeft.