Altena vol met historische rivieren; wat is er nog van te zien?

Feest en verkiezing Loonse vrijwilli­gers in tent van Pleinfesti­val

12:07 KAATSHEUVEL - Het vrijwilligersfeest ‘Loon op Zand beleeft 2020’ is volgend jaar in de grote tent van het Pleinfestival in Kaatsheuvel. Tijdens de bedankavond op woensdag 13 mei worden ook de trofeeën aan de vier winnaars uitgereikt. Het nomineren van kandidaten kan vanaf nu tot 1 maart.