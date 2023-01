Altena waardeert z'n vrijwilligers

Het Kristal van Altena

Het Kristal van Altena voor jonge vrijwilligers tot 23 jaar was voor Olaf Kurpershoek (20) uit Sleeuwijk. Hij heeft diverse functies binnen Scouting Altena en zet zich in het bijzonder in voor de mensen met een beperking binnen de groep. Hij is ook actief als collectant bij de Ontmoetingskerk in zijn woonplaats.

De Parel van Altena

De Parel van Altena, bestemd voor vrijwilligers in zijn algemeenheid, is uitgereikt aan

Goof van de Nieuwegiessen (56) uit Wijk en Aalburg; hij is een belangrijke spin in het web bij voetbalvereniging Wilhelmina 26 uit Wijk en Aalburg. Hij is de man die ’s morgens het terrein opent en ’s avonds afsluit, die op zaterdag als eerste de koffie zet, de jongste jeugd traint, het materiaal verzorgt en nog veel meer.

Jeanet Ambachtsheer – van der Stelt (72) uit Almkerk zet zich al meer dan 35 jaar in voor Tafeltje Dekje. Mede door haar inzet krijgen inwoners die daar zelf niet meer voor kunnen zorgen dagelijks een gezonde, warme maaltijd. Ook is ze op verschillende manieren zeer actief voor de Gereformeerde kerk van Almkerk.

Frans Sterrenburg (78 jaar) uit Andel is al vele jaren actief voor de leefbaarheid van Andel onder meer als voorzitter van de dorpsraad.

Kees Edelman (71) uit Waardhuizen was oprichter en voorzitter van de dorpsraad van Uitwijk/Waardhuizen en is daar nu nog steeds actief. Tevens is hij bestuurslid van diverse verenigingen en vrijwilliger bij de EHBO. en prikt eenmaal per jaar zwerfafval op langs de N322. Hij verzorgt ook het onderhoud van de rotonde bij Waardhuizen.

Christine Rausch (61) uit Werkendam begeleidt, als vrijwilliger namens Vluchtelingenwerk Nederland, locatie Altena, in Werkendam de statushouders die hier nieuw komen wonen. Ze maakt deze nieuwkomers wegwijs in het dorp en ondersteunt hen met diverse activiteiten.

Ad Swart (72) uit Rijswijk heeft zich het afgelopen jaar zeer bijzonder ingezet voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in Altena onderdak hebben gevonden. Hij heeft geheel vrijwillig de inkoop verzorgd voor de vier gemeentelijke opvanglocaties en de inrichting hiervan gecoördineerd. Is daarnaast nog op tal van terreinen actief en is medeoprichter van de dorpsraad Giessen/Rijswijk.

Cees de Gast (80) uit Meeuwen is sinds 1989 voorzitter van de stichting ‘Historische Reeks Land van Heusden en Altena’ en heeft een hoofdrol vervuld bij het verschijnen van 30 delen van serie boeken waarin allerlei aspecten van de geschiedenis van Altena zijn beschreven

De Schaal van Altena

Voor de Schaal van Altena waren door een onafhankelijke jury genomineerd: Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur, de stichting Jeugdwerk Almkerk de Soos en zwemvereniging de Biesboschzwemmers. De schaal ging uiteindelijk naar Stichting Jeugdwerk Almkerk De Soos. Die organiseert al vele jaren diverse activiteiten.