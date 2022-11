Altena wil ‘actie’ tegen plan provincie om buslijn naar Prinsentuincollege te schrappen

ANDEL - Het zit de politiek in Altena hoog dat de provincie een deel van de buslijnen in 2025 naar Curio Prinsentuin in Andel wil schrappen. Het is volgens de gehele raad van het grootst belang dat het vervoer voor alle leerlingen behouden blijft.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de opdracht mee gekregen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het plan wordt teruggedraaid zodat geen lijnen vervallen. En mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet het samen met buurgemeenten naar alternatieven zoeken om door gemeenten gefinancierd busvervoer voor de leerlingen mogelijk te maken.

Het regulier openbaar vervoer voor de leerlingen naar Andel, waar de provincie in haar plannen nu vanuit gaat, is ontoereikend, stelt de gemeente. Dat kan gevolgen hebben voor het voortbestaan van de school, is de angst.

Zorgen

Het plan van de provincie om het leerlingenvervoer naar Andel en de buslijn Werkendam-Dordrecht te beperken was voor Otto van Breugel (CDA) aanleiding het college hierover te bevragen. Het college maakte er geen geheim ook grote zorgen hierover te hebben. Het kan ook consequenties hebben voor de aanleg van het transferium bij de school, waarmee de raad eerder dit jaar, na een jarenlange discussie, heeft ingestemd.

Wethouder Hans Tanis (SGP) gaf aan al contact te hebben gehad met de provincie en ook met Curio. ,,We doen het uiterste om de bestaande lijnen in stand te houden.” Hij besefte ook dat de rol van de gemeente hierin beperkt is.

Platteland

De raad verwees ook naar een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving in waarin uitdrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor het platteland en de beperkte bereikbaarheid daarvan per openbaar vervoer. De kwestie van de buslijn naar Andel komt vrijdag vrijwel zeker aan bod in de vergadering van Provinciale Staten. Er ligt al een motie om de lijn alsnog overeind te houden.