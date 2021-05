Altena wil extra gas geven met bouw huizen: komende tien jaar 3000 woningen erbij

Na wanhopige zoektocht vond Gwen (15) uit Waalwijk een geschikte school: 'Waarom zet de gemeente dit op het spel?’

26 mei WAALWIJK - De zoektocht naar een geschikte school voor de 15-jarige Gwen Sarink leek op niets uit te draaien. Moeder Sandra Pelders was de wanhoop nabij. Maar Gwen krabbelt weer op, sinds de Tavenu haar nieuwe schoolplek is. Nu de subsidie van het Waalwijkse jongerencentrum op de tocht staat, is er onrust onder ouders en leerlingen. Terecht of niet?