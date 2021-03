Altena wil gezamenlijk aan de slag met zonnepanelen op daken van bedrijven

Het college van Altena zet zich al geruime tijd in om zon op daken te stimuleren, vooral op grote bedrijfsdaken. Maar volgens Corné van Gammeren (SGP) zijn er in Altena nog altijd daken die niet, of niet volledig benut worden. Veel ondernemers beschikken volgens hem over meer dakoppervlakte dan voor de eigen energiebehoefte noodzakelijk is.

Ook bij kleinere ondernemers liggen kansen, maar die zijn volgens Van Gammeren vaak niet in beeld. ,,Voor hen is de financiering soms een belemmering.” De motie die hij dinsdagavond indiende rond ‘zon op dak’ kreeg brede steun.

De Rietdijk

Het halen van de energiedoelstellingen in 2030 wordt bemoeilijkt door de beperkte transportcapaciteit van Enexis. ,,Daarom zijn kleine daken een mooie aanvulling op onze ambitie”, reageerde wethouder Roland van Vugt (CDA). Daarbij doelde hij op daken met maximaal 120 panelen.

Van Vugt is in gesprek met de organisatie die al actief zoekt naar grote daken, met de bedoeling die ook in te zetten voor kleine daken. ,,Daarbij concentreren we ons vooral op de bedrijven op de Rietdijk in Giessen.”

Lokale installateurs

René Hoegee (AL) vroeg de wethouder ook naar daken van scholen, sporthallen en verzorgingshuizen te kijken. Van Vugt is het daarmee eens en liet weten dat ook wordt gekeken wordt naar de gemeentelijke gebouwen. Van Vugt streeft ernaar lokale installateurs in te zetten, maar dat moet wel passen binnen de aanbestedingsregels.

Biomassa

Pauline van den Tol (PvdT) probeerde via een motie te bereiken dat pas op de plaats wordt gemaakt met de uitvoering van de Regionale Energie Strategie West-Brabant. Zonder succes. Geen enkele fractie steunde haar. Dat goed ook voor haar voorstel om biomassa uit te sluiten. Van Vugt: ,,We moeten af van biomassa uit het buitenland, maar uit de regio is dit zeker een mogelijkheid.”