Altena wil in gesprek met orchideeënkweker over huisvesting 247 arbeidsmigranten

De politiek besprak daar een voorstel van het college om het bestemmingsplan dat voor de orchideeënkwekerij geldt tegen de wens van de ondernemer in te wijzigen. De regels om arbeidsmigranten te huisvesten worden aangepast. Dit met als doel om alle ondernemers in Altena een ‘gelijk speelveld te geven’ bij aanvragen om medewerking bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Om die reden hadden partijen amper behoefte om er veel over te zeggen.

‘Onderuit gaan’

Alleen de ChristenUnie had bezwaren en zal in de gemeenteraad niet met het voorstel instemmen. Woordvoerder Anne Duizer wees erop dat het college inmiddels van plan is de door de ondernemer gevraagde vergunning voor 274 arbeidsmigranten te verlenen. Door dit aantal niet in het bestemmingsplan op te nemen, is het gemeentebestuur volgens hem niet eerlijk bezig. ,,Ik veronderstel dat velen op de achtergrond hopen dat de vergunningsprocedure op de een of andere manier onderuit gaat. Dat er niets meer komt.”