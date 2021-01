Altena wil jaarwisseling eerst met brandweer en politie bespreken

Met name in Veen was het rond oudjaar wederom onrustig. Vele autowrakken gingen in vlammen op en er gold een noodverordening, nadat brandweerlieden waren belaagd met vuurwerk. Politie controleerde daarna geregeld bij de dorpsgrenzen. Wie niet kon aantonen dat hij per se in Veen moest zijn, werd aangehouden of teruggestuurd. Ook was het strafbaar om met meer dan twee personen op straat samen te scholen. Tijdens de jaarwisseling zelf, die relatief rustig verliep, was er wel veel politie op de been.