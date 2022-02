Altena wil meer doen met haar cultureel erfgoed: ‘Vroeger, nu en straks met elkaar verbinden’

ALTENA - Altena maakt er geen geheim van: ze is trots op haar cultureel erfgoed. Maar hoe ga je daar nu en de toekomst mee om? Om daar duidelijkheid over te krijgen ligt nu een erfgoedvisie op tafel. Onder meer bewoners en organisaties dachten mee.

Het is de eerste erfgoedvisie van de inmiddels ruim drie jaar oude gemeente Altena. In de visie, met het thema Van doorgeven naar duurzaam verbinden, zoekt de gemeente naar kansen om ‘vroeger, nu en straks met elkaar te verbinden’, schrijft de inmiddels vertrokken wethouder Paula Jorritsma (PA).

Subsidie

Hoewel de gemeente ook immaterieel en varend erfgoed heeft, ligt het accent op het onroerend erfgoed, zoals monumenten. De gemeente geeft aan graag mee te willen denken met bewoners en ondernemers die kansen zien om het erfgoed nog beter ‘beleefbaar te maken’, ook uit toeristisch oogpunt.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten hoeven niet bang te zijn dat de subsidiemogelijkheden voor het onderhoud worden ingetrokken. Bij eventuele wijzigingen worden de eigenaren daarin gekend. Indien nodig wijst Altena zelfs nog meer gemeentelijke monumenten aan. Dit zou wel eens in de dorpen van de voormalige gemeente Aalburg kunnen zijn. Daar ontbreekt het nog aan deze panden. Men wil nu daar monumentwaardige boerderijen gaan inventariseren.

Beschermen

Ook het beschermen van het erfgoed krijgt de nodige aandacht. Zo nodig spreekt de gemeente met de eigenaren, wordt er bijgestuurd en eventueel zelfs gehandhaafd. En als het moet, zet ze extra regels in om historische bebouwing in de kernen voor sloop te behoeden. Het college wil proberen het erfgoed toekomstbestendig te maken; bijvoorbeeld door verduurzaming of herbestemming van panden. Uitgangspunt daarbij is ‘behoud door ontwikkeling.’

Vanzelfsprekend krijgt de Nieuwe Hollandse Waterlinie, sinds vorig jaar Unesco werelderfgoed aandacht in de visie. Lang niet alle inwoners zijn op de hoogte wat de gevolgen daarvan zijn. Dit moet dan ook onder de aandacht worden gebracht. Mogelijk kunnen onderdelen ervan hersteld worden, als onderdeel van maatregelen tegen de klimaatveranderingen. Bijvoorbeeld door de waaiersluis in de Hoge Maasdijk in Woudrichem te herstellen.

Dijken

Een ander belangrijk punt is dat historische dijken behouden moeten blijven, inclusief de karakteristieke dijkwoningen. Altena is daarom terughoudend met grootschalige bebouwing langs de dijken. In oude dorpskernen gaat voor bestrating de voorkeur uit naar klinkers. Over de toekomst van het religieus erfgoed wil Altena een afzonderlijke visie opstellen.

In de visie staat niet hoeveel geld er beschikbaar is voor de uitvoering ervan. De financiële gevolgen hangen met name samen met de uitwerking van de ambities en de concrete maatregelen. De politiek heeft inmiddels positief op de visie gereageerd. Op 8 maart tijdens de raadsvergadering is het niet meer dan een hamerstuk.