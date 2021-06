Altena wil niet bij pakken neerzitten als het gaat om zonnevelden

Hij zei dit tijdens een informatieve bijeenkomst van de raad waarin gesproken werd over een zogeheten zonnekader. Daarin worden regels vastgelegd die zonneparken mogelijk moeten maken. De transportschaarste waarmee Altena en andere gemeenten worden geconfronteerd, is een forse tegenvaller om de ambities in de energietransitie te halen. Alleen kleine projecten behoren voorlopig tot de mogelijkheden.

Landelijk probleem

Maar de wethouder wil niet stil gaan zitten. Hij wil onder meer gaan praten met de dorpen om gezamenlijk te werken aan een energieveld. ,,Zodat we snel kunnen schakelen als er weer capaciteit is.”

De vraag of hij er alle vertrouwen in heeft dat het capaciteitsprobleem binnen de door Enexis aangegeven termijn is opgelost is, kon hij niet positief beantwoorden. Van Vugt was er voorzichtig over. ,,Het is teleurstellend dat we met deze schaarste te maken hebben. Aan de ander kant is het ook zo dat de transitie een hoge vlucht heeft genomen. Het is een landelijk probleem.” Hij zei wel hoopvol te zijn dat onder druk van de omstandigheden nieuwe ontwikkelingen een bijdrage gaan leveren aan de energietransitie.

Vier vergunningen

Momenteel zijn voor vier parken vergunningen verleend. Het zijn de voormalige zuiveringslocaties van het waterschap Rivierenland die momenteel worden ingericht. Andere vergunningen worden voorlopig niet verleend. ,,Hoe kun je dan aantonen dat er behoefte is aan netcapaciteit”, vroeg René Hoegee (AL) zich af.

Van Vugt herhaalde in te zetten op zon op daken, ook op kleinere daken. ,,Daar gaan we concreet mee aan de slag, Binnenkort worden bedrijven op bedrijfsterrein de Bruine Kilhaven in Werkendam benaderd.” De wethouder gaat ook kijken op welke percelen die eigendom van de gemeente zijn, zonneparken aangelegd kunnen worden.

Niet iedereen was even enthousiast over het beleidsstuk. ,,Het bruist niet van innovatie”, zei Leo Vink (SGP). De raad spreekt later deze maand opiniërend en besluitvormend over het zonnekader.