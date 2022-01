Altena wil visie op Veense Put: meer ruimte voor natuur en landschap

VEEN - ,,Laten we van de kant komen en gaan varen. Ik wil beweging zien.” Het klinkt als een oproep van wethouder Shah Sheikkariem (AL) aan het einde van de zoveelste politieke discussie over de problematiek rond de Veense Put. Een van de ideeën die op tafel ligt is het opkopen van grond en gebouwen, om ruimte te krijgen voor natuur en landschap.

Directe aanleiding was nu een voorstel waarin de raad onder meer wordt gevraagd ermee in te stemmen dat het college een visie voor het gebied opstelt. Een visie waarin ook maatregelen worden opgenomen om een kwaliteitsverbetering van het gebied te bereiken. Maatregelen die uit nog een in te stellen ‘kwaliteitsfonds’ betaald zouden kunnen worden.

Opkopen

Eén van de belangrijkste maatregelen die het college wil uitvoeren is het ‘verdunnen’ van de bebouwing. Dit houdt in dat grond en opstallen aangekocht worden om plaats te maken voor natuur en landschap. De kwaliteitsverbetering is een voorwaarde van de provincie om mee te werken aan het plan.

De meeste raadsleden gaven tijdens de Altenaronde aan de indruk te hebben dat hard aan het langlopend dossier gewerkt wordt, maar toch het idee te hebben dat het voorstel nog niet volledig is. Zowel Kees de Waal (PA) als Corné van Gammeren (SGP) vonden dat eerst de gebiedsvisie opgesteld moet worden, om vervolgens van daaruit te gaan werken. Ook werd benadrukt dat er nog geen intentieovereenkomst is met de Vereniging de Veense Put. De wethouder verwacht die overigens in maart.

Quote Zijn er toezeggin­gen van de provincie over de weg die nu ingeslagen wordt? Kees Nieuwenhuizen, CU

Draagvlak

Nog veel andere vragen kwamen naar voren. Bijvoorbeeld over de veiligheid bij overstromingen als gevolg van hoog water. ,,Wie is dan verantwoordelijk”, wilden Van Gammeren en Arno Bouman (CDA) weten. En hoe staat het met het draagvlak onder de leden, vroeg Bert Bouman (VVD), die het project als Bodemloze Put betitelde. Kees Nieuwenhuizen (CU): ,,Zijn er toezeggingen van de provincie over de weg die nu ingeslagen wordt?”

Volgens de wethouder wil de provincie beweging zien; zien dat er gewerkt wordt. Er is door de gemeente geen subsidieverzoek ingediend. Over het draagvlak onder de leden van de vereniging kon Sheikkariem geen uitsluitsel geven. Volgende week dinsdag praat de raad tijdens de Altenatafel weer over het collegevoorstel.