Altenafest afgelast, volgend jaar nieuwe poging

Wijk en Aalburg/Genderen - Altenafest, het benefietfestival voor de horeca in Altena dat op 17 en 18 september zou worden dit georganiseerd op Park Veldzicht in Genderen gaat niet door. ,,We hebben het afgeblazen vanwege het maximaal aantal bezoekers dat we mogen ontvangen”, legt Robbert van der Park één van de organisatoren uit.

,,Het zou voor de eerste keer zijn dat we zoiets organiseren en dan zouden we met het maximale van 750 bezoekers misschien net uit de kosten kunnen komen en niets overhouden voor benefietinkomsten. We hebben het evenement maar even uitgesteld.”

Van der Park, eigenaar van Proeflokaal d’n Dijk in Wijk en Aalburg hoopte dat het maximum van 750 nog bespreekbaar zou worden. ,,Ik heb wat organisatoren van grotere festivals gebeld of er nog sprake was dat zij in beroep zouden gaan tegen het gestelde maximum. Maar dat blijkt niet het geval. Dus was onze beslissing ook snel genomen.”

Het is de bedoeling om in april 2022 het evenement opnieuw op te tuigen. Van der Park: ,,We weten nog niet precies wanneer, maar er zal waarschijnlijk een keuze worden gemaakt tussen 8 en 9 april of 23 en 24 april. We kijken eerst nog even wat er nog meer te doen is in de streek om die tijd.”

De netto-opbrengst van het muziekevenement komt ten goede aan de horeca-ondernemers in Altena die zich voor de bijdrage hebben aangemeld.