Altenastaete wordt opnieuw gecontroleerd, maar wanneer is niet bekend

Nooit meer sneeuw op het scherm: Ziggo neemt in deel van Brabant afscheid van analoge televisie

23 oktober DEN BOSCH - Wie is er niet mee opgegroeid? Sneeuw op het televisiescherm op het moment dat het signaal even wat minder is. Voor mensen die via aanbieder Ziggo televisie kijken is dat binnenkort verleden tijd, want het bedrijf gaat helemaal op de digitale toer en dus verdwijnt de analoge kabel voorgoed.