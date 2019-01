Alternatief voor ‘dure cultuurhal’ verrast Waalwijkse verenigingen

Het leek een lange tijd een gelopen koers: op het voormalige RWB-terrein in Waalwijk zou een nieuwe hal gebouwd worden voor De Notenkrakers, Djemm!, Next, Longstreetsingers en Liedertafel Oefening en Vermaak. Maar de gemeente worstelt nu met een forse financiële tegenvaller. De hal kost haar geen 388.000 euro, zoals een klein jaar geleden was berekend, maar 840.000 euro. Ruim het dubbele dus. Het is de grote vraag of de gemeenteraad weer akkoord gaat met een extra krediet van zo'n 450.000 euro. Een aantal partijen had al grote moeite met de oorspronkelijke investering van een kleine vier ton.