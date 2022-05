Altijd al een waterbuffel willen knuffelen? Het kan op de Boerenerfdag in Altena

Hoe is jullie waterbuffelboerderij tot stand gekomen?

,,We hebben twintig jaar in het buitenland gewoond - dertien jaar in Denenmarken, zeven jaar in Oost-Duitsland. Toen in Nederland het melkquotum verdween, was het een stuk aantrekkelijker om ons hier, waar we vandaan komen, te vestigen. Dat hebben we gedaan. Maar omdat we geen fosfaatrechten kregen, zat boeren met koeien er voor ons niet in. Toen opperde iemand dat we eens naar waterbuffels moesten kijken. Daar hebben we geen spijt van gehad.”

Wat is het verschil tussen melkkoeien en waterbuffels?

,,Nou, ze zien er al natuurlijk al anders uit - ze zijn zwart en hebben horens - maar ze hebben ook een ander karakter. Ze zijn superaardig, lief, aanhankelijk en knuffelbaar. We doen dit nu drie jaar, en je merkt nu echt dat wij elkaar beter leren kennen. Dat is leuk. Op dit moment kunnen we dus met recht zeggen dat we ze leuker vinden dan koeien.”

Je krijgt vast veel mooie reacties.

,,Ja, absoluut. De waterbuffels zijn inmiddels redelijk ingeburgerd, maar een tijd lang waren ze nog best onbekend. Dat levert best grappige momenten op. Zo hebben we een sloot bij de boerderij, waar de buffels in kunnen zwemmen. Kwamen er vervolgens mensen aan de deur, om te melden dat ‘er beesten in de sloot zitten’.” Lachend: ,,Nu hebben we maar een bordje neergezet met de mededeling dat waterbuffels graag zwemmen.”

Op de Boerenerfdag kunnen jullie meer bekendheid geven aan de waterbuffel.

,,Dat is precies de bedoeling. Het is leuk om mensen te vertellen wat we doen en waar het vandaan komt, dat gaan we die dag dan ook zeker doen. Mensen kunnen een rondje lopen en vragen stellen. En ons winkeltje bezoeken waar we allerlei waterbuffelproducten verkopen.”

De Boerenerfdag vindt plaats op 27 augustus van 10.00 tot 17.00 uur uur. De Buffelboerderij bevindt zich op Klaverplak 1 in Wijk en Aalburg.