Alvast snuffelen aan die immense examenzaal; Ze willen ’t effe gezien hebben

update Brand in transport­sys­teem van diervoeder­fa­briek Waalwijk

6 mei WAALWIJK - Bij Jonker Petfood aan de Vijzelweg in Waalwijk is maandagmiddag brand uitgebroken in het transportsysteem waarmee diervoer van de ene naar de andere silo wordt overgebracht. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.