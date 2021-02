Ambitieus plan sportpark SSC'55 krijgt steun: ‘We gaan nu vol aan de slag’

Jonge mountainbi­kers krijgen in Drunense Duinen lesje bochten maken van kampioenen Govaarts en Boom

30 januari DRUNEN - Zaterdagmorgen om halftien zat Sven Ravesteyn (9) uit Oldebroek al in de auto, samen met zijn moeder en opa. Hij had zich opgegeven voor een mountainbiketraining, verzorgd door Maikel Govaarts, bijgestaan door Lars Boom. Geen kleine jongens op de fiets: Govaarts is al een paar keer Nederlands kampioen geworden bij de Masters en Boom zelfs wereldkampioen veldrijden en winnaar van een etappe in de Tour de France.