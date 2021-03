Ambulance Vlijmen blijft voorlopig bij brandweerkazerne, ook al zijn andere plaatsen gunstiger

VLIJMEN - De brandweerkazerne in Vlijmen blijft voorlopig de plaats waar zeven dagen per week overdag een ambulance staat. Verplaatsing naar een plek vlakbij de toe- en afrit van de A59 nabij de Wolput zou weliswaar een gunstig effect hebben op de aanrijdtijden, maar de Regionale Ambulance Voorziening wacht eerst enkele ontwikkelingen af.

De vraag wat de beste plaats is om in Vlijmen of directe omgeving een ambulance te 'stallen', kwam in 2019 op toen bleek dat binnen de gemeente Heusden niet altijd de gewenste maximale aanrijdtijd van vijftien minuten wordt gehaald.

Verplaatsen

Hoewel die aanrijdtijd minder ‘heilig’ lijkt te gaan worden dan tot nu toe het geval is, blijft de maximaal vijftien minuten wel een belangrijke rol spelen bij de vraag waar ambulances moeten staan.

Nu staat er een ambulance bij de brandweerkazerne in Vlijmen, aan de Burgemeester Zwaansweg. Dat is met het oog op de aanrijdtijden niet de meest ideale plek. Verplaatsing naar een plek aan de Wolput, vlakbij de toe- en afritten van en naar de A59 zou al een hele verbetering zijn, mede omdat de ambulance dan sneller op de snelweg zit. Er is al eens gekeken naar de mogelijkheden daar, maar allerlei zaken spelen een rol. Bijvoorbeeld de beschikbare grond, mogelijkheden van het bestemmingsplan et cetera.

Zeven dagen per week

De gesprekken kwamen op een laag pitje te staan toen door de corona-uitbraak zowel de gemeente als de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) andere prioriteiten kregen. Bovendien is deze maand al een verbetering doorgevoerd: overdag staat er overdag bij de brandweerkazerne vast een ambulance. Voortaan niet alleen op werkdagen maar ook in het weekend. Eerder was de post alleen bezet als er een ambulance ‘over’ was.

Post Genderen en GOL

Verder kunnen twee andere zaken van invloed zijn op de situatie rond Vlijmen. Zo wordt de post in Genderen, in buurgemeente Altena, mogelijk verplaatst naar De Kromme Nol (locatie Welkoop) in Wijk en Aalburg. Van daaruit is de regio Heusden/Vlijmen sneller bereikbaar.

Daarnaast bestaat de kans dat de situatie rond de A59 gaat veranderen, als de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) doorgaan. Als dat het geval is, verschuiven bijvoorbeeld de toe- en afrit aan de zuidkant van de A59 bij de Wolput/ Nieuwkuijk een stukje richting Den Bosch.

De RAV wacht nu eerst deze twee ontwikkelingen af, met in het achterhoofd de verbeteringen die al zijn doorgevoerd.