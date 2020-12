Amfetamine in drugslab Nieuwendijk, specialisten bezig met ontmantelen

Els Pfann treedt op in Heusdense Catharijne­kerk: ‘Voor 30 mensen, het grote concert doen we volgend jaar’

29 november HEUSDEN - Een groot concert in de Catharijnekerk in Heusden. Dát was begin dit jaar het voornemen van Els Pfann. De monumentale PKN-kerk biedt ruimte aan ruim vierhonderd mensen. Door de coronamaatregelen waren echter maar dertig personen welkom bij de try-out. Het grote concert is naar volgend jaar verplaatst.