Andel verliest na 136 jaar z’n notaris. Maar niet getreurd, Rijswijk krijgt ‘m terug

ANDEL - Andel raakt z'n notaris kwijt, na 136 jaar gaat de vestiging dicht. Over de toekomst van het statige monumentale pand aan de Julianastraat wordt nog nagedacht. De Rivieren Notarissen met vestigingen in Andel, Dussen en Werkendam, gaat wél een nieuwe vestiging openen, in het nieuwe winkelcentrum De Parel in Rijswijk.

De keuze voor de nieuwe locatie is gemaakt na een lange zoektocht, vertellen notarissen Stephan de Kort en Cyriel Bongers in het kantoor in Dussen. Bongers: ,,We zijn niet over een nacht ijs gegaan. Het moest huisvesting zijn die bij onze bedrijfsidentiteit past. Het was een zoektocht van jaren. Veel alternatieven zijn bekeken.”

Dichtbij de mensen

De verandering heeft alles te maken met de manier waarop zij dus het notariaat in de huidige tijd een plaats willen geven. Laagdrempelig, niet op afstand, maar dicht bij de mensen. Kortom, midden in de samenleving. En daar past de nieuwe locatie prima bij. Een plek waar veel mensen dagelijks komen.

Maar ook weer niet zo prominent in het zicht. Bewust is de keuze gevallen op een wat discrete plaatst in het winkelcentrum. De Kort: ,,We willen klantgericht werken en dan is dit een logische stap. Het is een puzzelstukje dat past in onze bedrijfsfilosofie. We willen ons er steeds bewust van zijn: wat verwacht de klant als hij bij de notaris komt?”

Bij de keuze van de locatie woog ook het belang van de medewerkers mee. De Kort: ,,Zij zijn gebaat bij een prettige werkomgeving. Dat ze een blokje om kunnen lopen en er voorzieningen in de buurt zijn, zoals winkels. Zij moeten zich er thuis voelen.”

De werkzaamheden van het kantoor zijn in de loop van de jaren aanzienlijk uitgebreid. Er gebeurt meer dan het passeren van een akte of het maken van een testament. De Kort: ,,De dienstverlening is flink uitgebreid: mediaton, juridische adviezen. Eigenlijk juridische dienstverlening in de ruimste zin van het woord. En dat leidt niet altijd tot een akte. Steeds meer mensen zien we ook in het voortraject, om geïnformeerd te worden. Daar hebben we ook op gestuurd. Mensen een luisterend oor bieden, je merkt dat dit gewaardeerd wordt. De maatschappij staat niet stil, ook wij niet."

Sinds 1885 in Andel

De Rivieren Notarissen is een maatschap die in 1998 is opgericht na een fusie van de daarvoor drie zelfstandige kantoren in Andel, Dussen en Werkendam. Als op 27 september in Rijswijk de nieuwe vestiging de deuren opent, betekent dit dat Andel geen notaris meer in zijn midden heeft. Sinds de negentiende eeuw was dit wel het geval. In 1885 werd bij Koninklijk Besluit A.B. de Vries van Meerten, kandidaat-notaris in Oud-Beijerland tot notaris met als standplaats Andel benoemd.