Anderhalve meter tompouces brengt in Waalwijk harten bij elkaar

Zondag was Bep van den Wildenberg jarig. Ze kreeg van haar dochter Brenda een bijzonder cadeau: ze was door PartyVlaai uitverkoren tot held, dus komt ze daags daarna in de gebaks- en vlaaienwinkel aan de Grotestraat anderhalve meter tompouces ophalen.

,,Die deelt mijn moeder uit in De Zandley”, zegt de Drunense. ,,Daar werkt ze in de keuken, en ze is er vrijwilliger. Mijn moeder doet heel veel met de bewoners. Met Pasen kregen ze allemaal een plantje met een knutselwerkje erbij. En voor Koningsdag had ze voor elke bewoner een lintje gemaakt. Om op te spelden, omdat ze het zo goed volhouden nu er geen bezoek in het woonzorgcentrum mag komen.”

Belangeloze inzet

Niet alleen Brenda had haar moeder opgegeven, PartyVlaai kreeg meer dan 150 nominaties. Mannen en vrouwen die op Koningsdag de spotlights verdienen. Abdel Chraou, eigenaar van PartyVlaai, kon ze niet allemaal honoreren. ,,Ik heb vooral gekeken naar het individu dat ze zich belangeloos inzet om de maatschappij wat mooier te maken. Het sociale cement dus. Bijna veertig zijn er uitgekozen, zo’n zestig meter tompouces. Meer konden we niet behappen.” Maandagmorgen werd niet om zeven uur gestart, maar al vijf uur eerder. Bakkerstijden dus.

Op Koningsdag komt voor Chraou alles bij elkaar. ,,Ik ben koningsgezind, het is een feestdag. Daarnaast is de ramadan begonnen. En we hebben te maken met de coronacrisis, een tijd waarin de eenzaamheid vooral onder oudere mensen groot is.”

,,Feest, vasten en verdriet: het is alles in een. Met eten weggeven komen de harten bij elkaar, is er liefde tussen de mensen. Het leidt tot verbroedering, daar gaat het in wezen om. Mijn wens is dat er meer van zulke initiatieven worden genomen. Van boodschappen doen tot ramen wassen. Ook als deze crisis voorbij is. Of dat gebeurt, ik weet het niet. De mens vergeet snel.”

Vreugdevol moment

De actie van PartyVlaai viel in goede aarde. ,,Rotary Waalwijk heeft 25 keer anderhalve meter tompouces afgenomen om uit te delen in de zorgcentra. Mijn buurman Electroworld, ijssalon Bella Vita en andere ondernemers in Waalwijk zijn erop ingesprongen. Tompouces uitdelen om een ander even een vreugdevol moment te bezorgen. Fijn dat het zo wordt opgepakt.”