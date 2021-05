Anders dan anders, maar het herdenken blijft

In onder meer Heusden en Loon op Zand legden de burgemeesters Van Hees en Van Aart overdag al bloemen bij de bekende herdenkings- of oorlogsmonumenten, in de gemeente Waalwijk gebeurde dat vanaf zes uur ’s avonds. Soms was er een livestream van de plechtigheid ’s avonds, zoals in Sprang-Capelle en in Woudrichem. Toespraken van burgemeesters werden via lokale omroep of sociale media uitgezonden.