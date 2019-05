André Hazes geef concert op Unnaplein in Waalwijk

De organisatie is in handen van jongerencentrum Tavenu, de Waalwijkse horeca en de gemeente Waalwijk. Het aantal evenementen in het centrum groeit de laatste tijd snel. Zo komt AvroTros met het tv-programma ‘Sterren Muziekfeest op het Plein’ naar Waalwijk. Op woensdag 26 juni treden tal van Nederlandse artiesten op. Binnenkort wordt bekend wie er allemaal op het Raadhuisplein te zien en horen zijn.

Volgens de Tavenu is het de grote organisatiebureaus ook opgevallen dat in Waalwijk steeds meer grotere evenementen worden gehouden. Door die contacten is het ook gelukt om André Hazes naar Waalwijk te halen. Het evenement begint op vrijdag 23 augustus om 19.00 uur en duurt tot 1.00 uur. Toegangskaarten kosten 12,50 euro en zijn vanaf 27 mei te koop via ticketpoint.nl. Het optreden is voor mensen van 18 jaar en ouder.