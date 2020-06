Angela heeft een varken van 500 kilo als huisdier: ‘Nelson ziet mij als zijn moeder’

Het is nog vroeg. Dat wil zeggen: het is 10.00 uur maar voor Nelson is dat vroeg. Het varken ligt uitgeteld en uitgestrekt op een groot matras in de woonkamer van Angela Verbeek in Werkendam. Hij richt zijn neus op naar het bezoek. ,,Nu ruikt hij dat jullie er zijn’’, legt Verbeek uit, terwijl ze achter zijn oren kriebelt. Ze blijft heel bewust zo zitten dat ze iets boven hem uitkomt, zodat Nelson weet dat zij de baas is. ,,Hij ziet mij als zijn moeder. Als hij boven mij uit komt, kan hij wel eens de strijd aan gaan om de macht.’’