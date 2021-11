Angstzweet voor een prik? Ga liggen en ontspan in Waalwijkse 'huiskamer’

Loon op Zand verlengt coronas­teun en kiest voor sociale woningbouw: 25 procent bij elke project

KAATSHEUVEL - Ondernemers en verenigingen in Loon op Zand die in de problemen komen door corona kunnen nog steeds een beroep doen op de gemeente. Dat beloofde wethouder Suzan Mandemakers donderdag tijdens een vergadering over de begroting. ,,We dachten dat de coronacrisis op zijn eind zat, maar de besmettingscijfers laten anders zien.”

5 november