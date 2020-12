Annie is verslaafd aan breien én aan knuffelbeertjes: ‘Het helpt me door deze rottijd heen’

DRUNEN - Sinds september heeft Annie Otten-Biekens meer dan tweehonderd beertjes gebreid voor kinderen die in een ziekenhuis in India worden opgenomen. ,,Breien helpt me door deze rottijd."

Tik, tik, tik, tik, Dat geluid is aan het Meerdijkpark 12 vele uren van de dag te horen, soms tot één uur 's nachts. Dat eentonige geluid van breipennen klinkt voor Annie Otten-Biekens (76) als muziek in de oren. Toen de zomer op zijn einde liep, nam de Drunense ze ter hand. Om zichzelf tijdens deze coronatijd te vermaken en - nog zinvoller - om kinderen in India, die in het ziekenhuis van Jesudoss terecht zijn gekomen, met een gebreid beertje als speelkameraadje een hart onder de riem te steken. Jesudoss was pastoor in Vlijmen, vandaar die connectie.

Handwerken

Op school was Annie een ondeugend meisje bij de aardrijkskunde- of geschiedenisles. Maar bij het handwerken gedroeg ze zich als een brave hendrika en ging ze helemaal op in haar eigen creatieve wereldje. Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: een druk ander leven. Textiel paste daar niet meer in. ,,Totdat ik vorig jaar in de oude basisschool De Wegwijzer ging stemmen. In een lokaal zaten vrouwen te handwerken. Ze maakten kaarten voor een goed doel. Eentje breide, Loes van Hees. Ze maakte mutsjes voor kinderen in Gambia. Toen ging het weer kriebelen."

Dat kriebelen is overgaan in jeuken: Annie kan de breipennen maar amper laten liggen. ,,'s Morgens vroeg, nog voor het ontbijt, ben ik soms al bezig. Ik kan ze heel moeilijk wegleggen. Ja, het is een verslaving. Zit op mijn makkelijke stoel, naast me snort een buurtkat, zet de radio of de televisie aan: de uren vliegen voorbij."

Duizend stuks

Een fijne hobby dus, toch zit er wel enige druk achter. Een handvol vrouwen heeft besloten om aan de oproep van pastoor Jesudoss gehoor te geven: kunnen jullie duizend beertjes breien voor deze zieke kinderen? Annie, die sinds drie jaar weduwe is, heeft er zich met volle overgave op gestort. ,,Ik heb er al meer dan tweehonderd gemaakt. Afraffelen? Niks ervan, ik ben heel secuur. Ze moeten er perfect uitzien." En ze houdt er rekening mee dat het voor kinderen is. ,,Knoopjes voor de ogen, die gebruik ik niet. Kunnen ze inslikken. En in de strikjes om de hals leg ik altijd een dubbele knoop."

Corrie de Cocq houdt haar handvol fanatieke breipennentikkers aan de gang met wol en vulmateriaal voor lijfje en ledematen. Vallen de breipennen stil, dan is Annie in de weer met het sorteren van de wol. ,,Ik ben hier zó blij mee. Mijn drukke sociale leven is nagenoeg tot stilstand gekomen. Breien helpt me door deze rottijd. Drie familieleden zijn overleden aan corona."

Eén ding mist Annie nog. ,,Er zijn al verschillende beertjes in India aangekomen. Maar ik heb nog geen foto gezien van een kind met zo'n knuffel." Komt nog wel, Jesudoss regelt dat zeker. Ze laat de breipennen weer tikken. Om zichzelf en anderen gelukkig te maken.