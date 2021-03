Anonieme enquête moet einde maken aan mysterie: Wáárom hangt die zak er al?

Met een vragenlijst, die anoniem is in te vullen wil de gemeente weten waarom mensen ‘stiekem’ hun zak al dagen van te voren aan de daarvoor bestemde lantaarnpaal hangen. ,,We krijgen regelmatig meldingen over plastic zakken die (veel) te vroeg buiten hangen. Vandaar dat we het probleem in kaart willen brengen", schrijft de gemeente op Facebook.