Anonieme tip leidt politie naar vrachtboot met honderden hennepplanten

Enthousias­me over idee gratis mondkapjes bij winkels; gemeente Heusden betaalt

10:37 VLIJMEN - Bij alle winkels in de vesting Heusden komen vandaag wegwerp mondkapjes te liggen, voor klanten die zelf geen mondkapje bij zich hebben. Later worden ze ook verspreid over de winkels in de winkelcentra Vlijmen-centrum, Drunen en op Vlijmen-Vliedberg.