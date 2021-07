Anton Pieck Zomerfestijn Kaatsheuvel: het zit er toch niet in dit jaar

Betaald parkeren bevalt Natuurmonu­men­ten; Of de duinen volgen staat nog niet vast

24 juli KAATSHEUVEL - De proef met betaald parkeren bij Landgoed Hackfort in Gelderland bevalt Natuurmonumenten goed. Of de natuurvereniging ook bij de Loonse en Drunense duinen betaald parkeren wil invoeren, kan een woordvoerder nog niet zeggen. ,,Zo ver zijn we nog niet.”